Зґвалтував знайомого: поліція оголосила у розшук 48-річного львів'янина – фото

Після розголосу чоловік вирішив прийти у поліцію. Однак пояснення він надаватиме у присутності адвоката.

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Львів'янина підозрюють у зґвалтуванні чоловіка

У Львівському районному управлінні поліції розповіли, що інцидент трапився на початку серпня 2021 року неподалік АС-2 на вулиці Богдана Хмельницького.

Того дня 48-річний Ростислав Озарко зустрів свого 33-річного знайомого, який також живе у Львові. До цього чоловіки бачилися кілька разів.

Вони разом посиділи у барі, розпиваючи алкоголь.

Після цього Озарко запросив чоловіка до свого помешкання. Там львів'янин його зґвалтував.

Постраждалий звернувся з заявою до правоохоронців.



Львів'янина підозрюють у зґвалтуванні знайомого / Фото поліції Львівщини

Підозрюваний переховувався від поліції

Озарко переховувався від поліції, тож його оголосили в розшук. Усіх, хто має інформацію про місце перебування чоловіка, просять зателефонувати за номерами 096 3458539 або 102.

Пізніше у поліції повідомили, що після розголосу підозрюваний у зґвалтуванні вийшов на зв'язок. Чоловік запевнив, що готовий прийти та надати пояснення. Однак зустріч відбудеться за участю адвоката.

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