Запад не может сдерживать Путина: в чем суть пакта Байдена и Меркель

Перемога чи тупик? Політика – штука оманлива. Часом чекаєш одного результату, а отримуєш інший. Далі читайте російською.

Пример тому – последствия ухода США из Афганистана и договоренность Байдена – Меркель о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" (СП-2). Это события говорят о том, как эфемерна грань между победой и поражением.

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Уход США из Афганистана стал поводом для российского злорадства: "Миссия Америки закончилась провалом!" Так приятно увидеть поражение соперника, который должен зализывать раны. В 1975 году уход Америки из Индокитая стал ударом по американскому лидерству, вызвав наступление СССР по всему полю – от Афганистана до Анголы. Поражение во Вьетнаме лишило Америку драйва на долгие годы.

Сегодня уход Америки из Афганистана – драма, которая еще заставит переосмысливать приоритеты мировой политики. Но первоочередной вопрос очевиден: кто заполнит вакуум, который оставляют США? Западные комментаторы говорят: "Китай намерен занять место, которое освободили США".

Политика ведь не терпит пустоты, верно?

Стоит напомнить, что в Афганистане американцы со своими союзниками защищали российскую зону влияния от террористических угроз и наркотиков. Захочет ли Китай стать для России таким заслоном?

До сих пор у России и Китая был общий интерес – сдерживание США

Что их будет объединять, если Америка теряет роль гегемона? Между тем, Китай – мировая держава, живущая обидой за прошлые унижения и мечтающая о реванше. Китайцам могут быть понятны рассуждения Путина об "исторических территориях". Для Китая "исторические территории" – это российское Приамурье и Приморье, в свое время захваченные Россией у династии Цин.

Словом, поражение Америки в Афганистане отнюдь – не победа России и даже не повод для злорадства.

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Второе событие, которое вызывает противоречивые последствия, – это "пакт" США и Германии о разрешении конфликта вокруг газопровода "Северный поток-2". Пакт говорит об успехе германской Ostpolitik, которая создала остроумный механизм взаимодействия Германии с Россией: "Используй российские ресурсы и не раздражай Кремль".

Вашингтон во имя сдерживания Китая согласился на сделку с Берлином, основанную на Интересе. Но если Вашингтон признал первенство Интереса, то идея Байдена об антикитайском фронте рушится. Зачем Европе действовать против своего коммерческого интереса, завязанного на Китай?

Так, американо-германский пакт вызвал новое размежевание внутри западного сообщества, подрывая доверие к США среди американских союзников. Байден столкнулся с возмущением представителей обеих партий в Конгрессе, объединенных идеей санкций против России. Возмущается «Новая Европа» (Польша и Балтия), ориентированная на жесткий курс в отношении России. В Украине американо-германская договоренность вызвала обвинения в предательстве ее интересов.

И еще: есть сомнения, что Германия, взявшаяся урезонивать Кремль, справится с задачей. Пока Берлин даже с помощью Парижа не смог обеспечить Минские соглашения по Украине. И возьмет ли на себя преемник Меркель гарантии этой сделки? Официальные лица в Вашингтоне и Берлине признают, что у них нет инструментов заставить договоренность работать и сделка зависит от настроений Кремля.

А тем временем Кремль, заявляя об "экономической целесообразности" самого спорного вопроса – продления транзита газа через Украину после 2024 года – разрушает конструкцию, слепленную Байденом с Меркель.

Так что договоренность не гарантирует ни сохранение транзитного коридора через Украину, ни того, что Россия не будет использовать энергоресурс в политических целях. А почему нет, если Кремль исчерпает другие средства давления?

Есть ли основания говорить, что Европа, "привязав" к себе Россию через СП-2 и наполняя российский бюджет, может оказывать влияние на Россию? Можно не сомневаться в одном: "энергокоридор" будет откармливать клептократию, облепившую его с обеих сторон. В любом случае "привязка будет работать не на европеизацию России, а на ее стагнацию. Как и было до сих пор.

Пакт Байдена – Меркель является признанием того, что Запад не может ни исключить Россию из системы своих "сосудов", ни сдерживать Россию. Но и похоронить "СП-2" нереально.

Вашингтон не готов к конфликту с Германией. В свою очередь Германия не готова отказаться от изобретения, которое германский публицист Джозеф Джоффе сформулировал так: "С одной стороны, находи укрытие под американским ядерным зонтиком; с другой, договаривайся с русскими, чтобы снизить зависимость от Дяди Сэма".

Казалось бы, пакт можно признать победой Путина. Но и эта победа иллюзорна. Не только потому, что сделка консолидирует ее противников. Ирония в том, что американо-германская легитимация "Северного потока-2" произошла в момент, когда ЕС принял программу освобождения Европы от нефтегазовой зависимости к 2050 году. Модель экономики, на которую работает "СП-2", признана исчерпанной. Вряд ли ее спасет даже европейская клептократия.

Эту иронию вынужден признать и Кремль: "Становится ясно, что уже начиная с 2023 года мы будем платить углеродный налог от 1,4 миллиарда евро и далее – до 10 миллиардов евро в течение ближайших пяти лет – только за то, что наш экспорт энергоресурсов недостаточно "зеленый" (Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития). Вот так – строили газопровод, чтобы снабжать Европу, а теперь придется еще за снабжение и платить! "Прежде всего надо честно признаться себе, что этот раунд сложился не в нашу пользу" (Песков). Святая правда.

И как долго мы протянем в ситуации исчерпанности?