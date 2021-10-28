В Запорожье устроили резню в ресторане: одного из пострадавших нашли за забором детсада
Источник:24 канал
В Запорожье утром 28 октября неизвестные устроили резню. В результате трагедии предварительно известно о гибели 21-летнего мужчины.
Предварительно известно, что инцидент произошел возле ресторана "Аристократ". В полиции факт инцидента подтвердили.
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В Запорожье произошла резня
Возле ресторана на проспекте Маяковского нашли труп мужчины 2000 года рождения со следами избиения. Сейчас известно, что дело будут расследовать по статье "Убийство",
– сообщило издание "Забор".
В пресс-службе областного управления полиции 24 канала подтвердили факт происшествия, и детали пообещали сообщить позже.
Предварительно известно, что инцидент произошел в одном из элитных ресторанов на проспекте Маяковского. Предварительно известно, что между группой людей произошел конфликт, в результате чего погиб мужчина.
Кроме того, по непроверенной информации, полиция нашла документы одного из участников драки, а также следы крови, которые вели в сторону заброшенного детского сада. СМИ пишут, что там нашли мужчину в крови и с ранением плеча.
На Запорожье убили человека / Фото "Забор", "Форпост"
Коротко о последних инцидентах в Украине
- 9 октября в селе Большие Грибовичи, что на Львовщине, ночью произошла драка. В результате столкновения погиб 47-летний местный житель. Еще один мужчина получил тяжелые ранения.
- 15 октября депутат Великобритании Дэвид Эмесс получил несколько ножевых ранений. Случилось это в церкви во время встречи 69-летнего политика с избирателями. Члена британского парламента ранил 25-летний мужчина, вошедший на собрание его избирательного округа. Полиция задержала нападавшего и сообщила, что спасти депутата не удалось.
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