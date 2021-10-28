В Запорожье устроили резню в ресторане: одного из пострадавших нашли за забором детсада

В Запорожье утром 28 октября неизвестные устроили резню. В результате трагедии предварительно известно о гибели 21-летнего мужчины.

Предварительно известно, что инцидент произошел возле ресторана "Аристократ". В полиции факт инцидента подтвердили.

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В Запорожье произошла резня

Возле ресторана на проспекте Маяковского нашли труп мужчины 2000 года рождения со следами избиения. Сейчас известно, что дело будут расследовать по статье "Убийство",

– сообщило издание "Забор".

В пресс-службе областного управления полиции 24 канала подтвердили факт происшествия, и детали пообещали сообщить позже.

Предварительно известно, что инцидент произошел в одном из элитных ресторанов на проспекте Маяковского. Предварительно известно, что между группой людей произошел конфликт, в результате чего погиб мужчина.

Кроме того, по непроверенной информации, полиция нашла документы одного из участников драки, а также следы крови, которые вели в сторону заброшенного детского сада. СМИ пишут, что там нашли мужчину в крови и с ранением плеча.

На Запорожье убили человека / Фото "Забор", "Форпост"

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