Среди мотивов рассматривают версию убийства из-за деятельности Иванины, то есть убийство по заказу. Другая версия, что мужчину могли застрелить на почве личных неприязненных отношений.

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В активиста выстрелили около 8 раз. Три пули попали в спину и одна – в грудь. От этого 28-летний сумчанин погиб.

Тело направили на экспертизу. Обстоятельства преступления еще устанавливают.

Подробнее об убийстве Иванины

Иванина около 21:00 вместе с женой приехал на машине домой. Когда мужчина вышел взять вещи из багажника, в него начали стрелять.

Неизвестный якобы ждал активиста на скамейке. Убийство произошло на глазах его жены.

В день смерти Иванина выступал в Сумском горсовете. Он подчеркивал проблемы с маршрутными перевозчиками и оплате проезда.

Собратья Иванины из "Правого сектора" связывают убийство с тем, что делал активист. Они рассказали, что мужчина "освещал деятельность определенных лиц".