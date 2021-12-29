Зарплата медиков выросла на 30%: Шмигаль подвел итоги года в медицинской сфере

В течение года зарплата украинских медиков выросла на 30%. Украинская "скорая получила 700 новых автомобилей.

Об этих успехах сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 декабря.

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Итоги 2021 года в медицинской сфере:

Повышена зарплата врачам в среднем на 30%.

Расширена почти на 50% программа "Доступные лекарства", которой пользуются сегодня три миллиона пациентов.

Закуплено более 700 новых автомобилей скорой помощи.

Обновлены сотни приемных отделений опорных больниц и закуплены сотни единиц медицинского оборудования.

Увеличено финансирование профилактики и лечения онкозаболеваний, инфарктов, инсультов и других болезней.

Зарплата медиков вырастет и в 2022 году

По данным Минфина, за 11 месяцев 2021 года из госбюджета потрачено 34,7 миллиарда гривен из предусмотренных 43,7 миллиарда гривен на противодействие пандемии COVID-19.

Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". В нем учли повышение заработной платы медицинским работникам.

Так, в Украине зарплату врачей на 2022 год установили на уровне 20 тысяч гривен. Для средних медицинских работников – 13,5 тысяч гривен.

Также в бюджете на 2022 год предусмотрено дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры:

закупка нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий;

реконструкция 48 многопрофильных клинических больниц;

развитие биокластера;

проведение трансплантаций;

на вакцину от COVID-19 и не только.

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