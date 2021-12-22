На какие цели потратили деньги

Больше средств – 17,8 миллиарда гривен – потратили на зарплату врачам и проведение прививок против COVID-19 населению.

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Вакцинация – приоритет

На оплату услуг по экстренной и социальной помощи пациентам с COVID-19 и услуг по вакцинации – 17,8 миллиарда гривен. В частности, на закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 миллиарда гривен.

Также Украина уже получила бесплатно 11,2 миллиона доз вакцин от международных партнеров,

– говорится в сообщении.

Кислород и выплаты

По данным Минфина, на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования потратили 584 миллиона гривен.

На социальные выплаты населению в условиях карантина – 2,9 миллиарда гривен. А на борьбу с коронавирусом в учебных заведениях –18,3 миллиона гривен.

На доплаты силовикам и пограничникам потратили менее миллиарда гривен.

Расходы на противодействие распространению коронавируса / Инфографика Минфин