На які цілі витрачені гроші

Найбільше коштів – 17,8 мільярда гривень – витратили на зарплату лікарям та проведення щеплень проти COVID-19 населенню.

Увага У МОЗ зібрали дані про ефективність вакцин проти штаму Омікрон

Вакцинація – пріоритет

На оплату послуг з екстреної та соціальної допомоги пацієнтам з COVID-19 та послуг з вакцинації – 17,8 мільярда гривень. Зокрема, на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 мільярда гривень.

Також Україна вже отримала безоплатно 11,2 мільйона доз вакцин від міжнародних партнерів,

– йдеться у повідомленні.

Кисень та виплати

За даними Мінфіну, на забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування витратили 584 мільйони гривень.

На соціальні виплати населенню в умовах карантину – 2,9 мільярда гривень. А на боротьбу з коронавірусом у закладах освіти –18,3 мільйона гривень.

На доплати силовикам та прикордонникам витратили менше мільярда гривень.

Витрати на протидію поширення коронавірусу / Інфографіка Мінфін