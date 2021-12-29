Зарплата медиків зросла на 30%: Шмигаль підбив підсумки року в медичній сфері

29 грудня 2021 , 14:35
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Джерело:

24 канал

Впродовж року зарплата українських медиків зросла на 30%. Українська "швидка отримала 700 нових автомобілів.

Про ці успіхи повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 грудня.

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Підсумки 2021 року у медичній сфері:

  • Підвищено зарплату лікарям у середньому на 30%.
  • Розширено майже на 50% програму "Доступні ліки", якою користуються сьогодні три мільйони пацієнтів.
  • Закуплено більш як 700 нових автомобілів швидкої допомоги.
  • Оновлено сотні приймальних відділень опорних лікарень та закуплено сотні одиниць медичного обладнання.
  • Збільшено фінансування профілактики та лікування онкозахворювань, інфарктів, інсультів та інших хвороб.

Зверніть увагу! За даними Мінфіну, за 11 місяців 2021 року з держбюджету витрачено 34,7 мільярда гривень з передбачених 43,7 мільярда гривень на протидію пандемії COVID-19.

Зарплата медиків зросте й у 2022 році

Верховна Рада України прийняла проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". У ньому врахували підвищення заробітної плати медичним працівникам. 

Так, в Україні зарплату лікарів на 2022 рік встановили на рівні 20 тисяч гривень. Для середніх медичних працівників – 13,5 тисячі гривень.

Також в бюджеті на 2022 рік передбачено подальший розвиток медичної інфраструктури:

  • на закупівлю нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій;
  • реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень;
  • розвиток біокластеру;
  • проведення трансплантації;
  • на вакцину від COVID-19 і не тільки.

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Автор: Анастасія Лукашевська