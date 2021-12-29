Зарплата медиків зросла на 30%: Шмигаль підбив підсумки року в медичній сфері

Впродовж року зарплата українських медиків зросла на 30%. Українська "швидка отримала 700 нових автомобілів.

Про ці успіхи повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 грудня.

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Підсумки 2021 року у медичній сфері:

Підвищено зарплату лікарям у середньому на 30%.

Розширено майже на 50% програму "Доступні ліки", якою користуються сьогодні три мільйони пацієнтів.

Закуплено більш як 700 нових автомобілів швидкої допомоги.

Оновлено сотні приймальних відділень опорних лікарень та закуплено сотні одиниць медичного обладнання.

Збільшено фінансування профілактики та лікування онкозахворювань, інфарктів, інсультів та інших хвороб.

Зверніть увагу! За даними Мінфіну, за 11 місяців 2021 року з держбюджету витрачено 34,7 мільярда гривень з передбачених 43,7 мільярда гривень на протидію пандемії COVID-19.

Зарплата медиків зросте й у 2022 році

Верховна Рада України прийняла проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". У ньому врахували підвищення заробітної плати медичним працівникам.

Так, в Україні зарплату лікарів на 2022 рік встановили на рівні 20 тисяч гривень. Для середніх медичних працівників – 13,5 тисячі гривень.

Також в бюджеті на 2022 рік передбачено подальший розвиток медичної інфраструктури:

на закупівлю нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій;

реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень;

розвиток біокластеру;

проведення трансплантації;

на вакцину від COVID-19 і не тільки.

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