Вакцин в Україні достатньо
Під час брифінгу 29 грудня Денис Шмигаль підбиваючи підсумки повідомив, що від початку року в Україну було поставлено понад 40 мільйонів доз. Крім того, Україна забезпечена вакцинами й на наступний рік.
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Загалом, за словами Дениса Шмигаля, цьогоріч уряд витратив більш ніж 35 мільярдів гривень на фінансування протидії COVID-19.
Це і доплати медикам, і закупівля кисню та кисневих станцій, і фінансування тест-лабораторій, і багато іншого,
– зауважив прем'єр.
Понад 50% населення захищено проти COVID-19
Прем'єр-міністр зауважив, що найближчим часом буде щеплено 50% дорослих українців.
Вакцин достатньо, аби всі охочі могли вакцинуватися,
– додав Шмигаль.
Загальні темпи щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 639 498 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 639 496 людей;
- отримали дві дози – 13 542 266 людей;
- додаткову дозу – 2 610 людей;
- бустерну – 2 280 людей.
Загалом провели 28 186 652 COVID-щеплень.
До слова, Європейські країни впродовж року вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення. Тоді як в Україні всього понад 43% населення.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 канал
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