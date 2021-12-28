Вакцинація триває рік

Про це зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Увага Чому вакцини проти коронавірусу – не "експериментальні" і не "маловивчені": етапи перевірки

Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78% дорослих в ЄС зараз вакциновані,

– заявила вона у зверненні.

Очільниця Єврокомісії подякувала і медичним працівникам та працівникам на передовій, "які берегли нас і наші громади в ці часи.

До слова, останні тижні низка європейських країн поступово посилюють карантинні обмеження через поширення варіанту Омікрон, який вже став домінуючим у Португалії та Ірландії.

Зверніть увагу! В Україні вакцинували проти коронавірусу всього понад 43% населення.

Ситуація з коронавірусом в ЄС