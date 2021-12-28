Вакцинація триває рік
Про це зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Увага Чому вакцини проти коронавірусу – не "експериментальні" і не "маловивчені": етапи перевірки
Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78% дорослих в ЄС зараз вакциновані,
– заявила вона у зверненні.
Очільниця Єврокомісії подякувала і медичним працівникам та працівникам на передовій, "які берегли нас і наші громади в ці часи.
До слова, останні тижні низка європейських країн поступово посилюють карантинні обмеження через поширення варіанту Омікрон, який вже став домінуючим у Португалії та Ірландії.
Ситуація з коронавірусом в ЄС
- До слова, в країнах ЄС наразі активно триває ревакцинація населення, аби якомога більше людей отримали три щеплення проти COVID-19 та були захищеними проти штаму Омікрон.
- Так, попередньо в Єврокомісії зазначали, що новий штам коронавірусу Омікрон вже скоро може стати домінуючим в Європі. Станеться це на початку 2022 року.
- Раніше Європейська комісія повідомила про намір скоротити дію COVID-сертифікату для подорожей до 9 місяців після останнього щеплення.
- У ВООЗ тим часом заявили, що пандемія COVID-19 у світі може завершитися, коли вакцинацією охоплять 70% світового населення.