Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. Вони стосуються тільки поїздок між країнами.
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Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов'язуючий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію в 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС,
– йдеться в повідомленні.
Додаткову дозу можна отримати не раніше, як через 6 місяців
Єврокомісія врахувала також рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, про те, що додаткові дози можна робити не пізніше ніж через 6 місяців після стандартного курсу вакцинації.
За словами представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту, адже наразі немає достатньо даних про тривалість захисту після додаткового щеплення.
До слова, 9 листопада Україну виключили зі списку країн зеленої зони через погіршення епідеміологічної ситуації.