Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. Вони стосуються тільки поїздок між країнами.

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Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов'язуючий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію в 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС,

– йдеться в повідомленні.

Додаткову дозу можна отримати не раніше, як через 6 місяців

Єврокомісія врахувала також рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, про те, що додаткові дози можна робити не пізніше ніж через 6 місяців після стандартного курсу вакцинації.

Увага! Сертифікат буде дійсним впродовж додаткового періоду ще на 3 місяці після 6 місяців, щоб гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

За словами представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту, адже наразі немає достатньо даних про тривалість захисту після додаткового щеплення.

До слова, 9 листопада Україну виключили зі списку країн зеленої зони через погіршення епідеміологічної ситуації.