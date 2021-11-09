Відповідне рішення щодо України посли Євросоюзу ухвалили раніше, однак оголосили про нього 9 листопада.

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Україну виключили зі "зеленого списку" ЄС

Нашу країну виключили зі списку країн зеленої зони через погіршення епідеміологічної ситуацї. Щоб країна потрапила до зеленого списку, вона повинна відповідати наступним критеріям:

не більше 75 нових випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

щонайменше 300 тестів на 100 тисяч жителів, проведених за попередні 7 днів;

не більше ніж 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за останній тиждень.

Після останнього перегляду списку з нього виключили Сінгапур та Україну.

Наразі у зеленому списку ЄС перебувають:

Аргентина;

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Колумбія;

Йорданія;

Кувейт;

Намібія;

Нова Зеландія;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Південна Корея;

Об'єднані Арабські Емірати;

Уругвай;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Попередні розмови про Україну та "зелений перелік"

Днями інформацію про те, що Україна більше не перебуває у переліку країн, мандрівникам з яких рекомендують вільний в'їзд, у мережі повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк. Про цю ймовірність він говорив і раніше.

У Міністерстві закордонних справ України одразу ж прокоментували цю заяву, наголосивши, що це – лише рекомендація для країн-членів ЄС. "Ми активно працюємо з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", – запевнив Дмитро Кулеба.

Можливості українців подорожувати в ЄС

Теоретично люди, які вакцинувалися від коронавірусу препаратами, схваленими у ЄС, матимуть можливість й надалі подорожувати Європою. Однак все залежатиме від рішень окремих членів ЄС. Адже за це відповідають їхні міністерства охорони здоров'я.

Довідка. Євросоюз кожні 14 днів оновлює "зелений" список країн, в який вносять ті, в яких наявна позитивна ситуація з COVID-19. Далі ЄС рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, які є в цьому списку. Якщо ж країна вибуває із "зеленого переліку", тоді членам ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих держав.