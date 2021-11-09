Відповідне рішення щодо України посли Євросоюзу ухвалили раніше, однак оголосили про нього 9 листопада.
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Україну виключили зі "зеленого списку" ЄС
- не більше 75 нових випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;
- щонайменше 300 тестів на 100 тисяч жителів, проведених за попередні 7 днів;
- не більше ніж 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за останній тиждень.
Після останнього перегляду списку з нього виключили Сінгапур та Україну.
Наразі у зеленому списку ЄС перебувають:
- Аргентина;
- Австралія;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чилі;
- Колумбія;
- Йорданія;
- Кувейт;
- Намібія;
- Нова Зеландія;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудівська Аравія;
- Південна Корея;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Уругвай;
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Попередні розмови про Україну та "зелений перелік"
Днями інформацію про те, що Україна більше не перебуває у переліку країн, мандрівникам з яких рекомендують вільний в'їзд, у мережі повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк. Про цю ймовірність він говорив і раніше.
У Міністерстві закордонних справ України одразу ж прокоментували цю заяву, наголосивши, що це – лише рекомендація для країн-членів ЄС. "Ми активно працюємо з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", – запевнив Дмитро Кулеба.
Можливості українців подорожувати в ЄС
Теоретично люди, які вакцинувалися від коронавірусу препаратами, схваленими у ЄС, матимуть можливість й надалі подорожувати Європою. Однак все залежатиме від рішень окремих членів ЄС. Адже за це відповідають їхні міністерства охорони здоров'я.