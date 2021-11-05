Міністр закордонних справ у мережі прокоментував можливі обмеження щодо подорожей українців у країни ЄС.
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МЗС про відсутність України у "зеленому списку"
Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде,
– написав Кулеба.
Міністр нагадав, що це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. Окрім цього, МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців.
Україна залишила "зелений список" ЄС: що відомо
- Вранці 5 листопада вранці посли ЄС ухвалили рішення щодо виключення України із "зеленого списку".
- Брюссельський журналіст Рікарда Юзвяк повідомив, що перелік сформують на початку наступного тижня.
Текст допису Дмитра Кулеби:
Після виключення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців.