Министр иностранных дел в сети прокомментировал возможные ограничения поездок украинцев в страны ЕС.
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МИД об отсутствии Украины в "зеленом списке"
После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет,
– написал Кулеба.
Министр напомнил, что это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. Кроме этого, МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.
Украина покинула "зеленый список" ЕС: что известно
- Утром 5 ноября утром послы ЕС приняли решение об исключении Украины из "зеленого списка".
- Брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что перечень сформируют в начале следующей недели.
Текст сообщения Дмитрия Кулебы:
После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.