Министр иностранных дел в сети прокомментировал возможные ограничения поездок украинцев в страны ЕС.

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МИД об отсутствии Украины в "зеленом списке"

После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет,

– написал Кулеба.

Министр напомнил, что это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. Кроме этого, МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.

Украина покинула "зеленый список" ЕС: что известно

Утром 5 ноября утром послы ЕС приняли решение об исключении Украины из "зеленого списка".

Брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что перечень сформируют в начале следующей недели.

Справка. Евросоюз обновляет "зеленый" список, в который вносят страны, где есть положительная ситуация с COVID-19. Далее ЕС рекомендуют открыть границы для путешественников из стран, которые есть в этом списке. Если же страна выбывает из "зеленого" списка, тогда членам ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих государств.

Текст сообщения Дмитрия Кулебы:

После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.