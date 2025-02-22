02:50, 22 лютого

Американський президент заявив, що Україна та США "достатньо близько" у підписанні угоди щодо рідкісноземельних металів. Він сказав, що Україна "натрапить на проблеми", якщо не підпише угоду.

Або ми підпишемо угоду, або у нас буде багато проблем із ними,

– цитують Трампа журналісти преспулу Білого дому.