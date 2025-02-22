02:50, 22 февраля

Американский президент заявил, что Украина и США "достаточно близко" в подписании соглашения по редкоземельным металлам. Он сказал, что Украина "натолкнется на проблемы", если не подпишет соглашение.

Или мы подпишем соглашение, или у нас будет много проблем с ними,

– цитируют Трампа журналисты пресс-пула Белого дома.