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Трамп требует подписать соглашение о металлах
Американский президент заявил, что Украина и США "достаточно близко" в подписании соглашения по редкоземельным металлам. Он сказал, что Украина "натолкнется на проблемы", если не подпишет соглашение.
Или мы подпишем соглашение, или у нас будет много проблем с ними,
– цитируют Трампа журналисты пресс-пула Белого дома.
Трамп не захотел назвать Путина диктатором и призвал Зеленского "сойтись" с главой Кремля
Дональд Трамп выступил с несколькими комментариями во время присяги своего нового министра торговли. Среди прочего он сказал журналистам, что Владимиру Путину, российскому президенту, и Владимиру Зеленскому, украинскому главе государства, нужно работать вместе.
Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны сойтись вместе, потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей,
– цитируют Трампа в СМИ.
В результате атаки дронов на рабочем месте погиб работник Укрзализныци
Около часа ночи в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что погиб их сотрудник.
В результате падения БпЛА на своем рабочем месте погиб наш дежурный по переезду в Бориспольском районе,
– говорится в сообщении компании.
Россияне атаковали Киев и область
В результате вражеской атаки БпЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина, как написали в Киевской ОГА через 20 минут после полуночи. Погибший – дежурный по переезду в Бориспольском районе, работник Укрзализныци. Вражеский дрон убил мужчину на его рабочем месте.
Также загорелось складское помещение (ликвидация пожара продолжается), повреждены окна многоэтажки и учебного заведения рядом.