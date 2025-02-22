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02:50, 22 февраля

Трамп требует подписать соглашение о металлах

Американский президент заявил, что Украина и США "достаточно близко" в подписании соглашения по редкоземельным металлам. Он сказал, что Украина "натолкнется на проблемы", если не подпишет соглашение.

Или мы подпишем соглашение, или у нас будет много проблем с ними,
– цитируют Трампа журналисты пресс-пула Белого дома.

02:00, 22 февраля

Трамп не захотел назвать Путина диктатором и призвал Зеленского "сойтись" с главой Кремля

Дональд Трамп выступил с несколькими комментариями во время присяги своего нового министра торговли. Среди прочего он сказал журналистам, что Владимиру Путину, российскому президенту, и Владимиру Зеленскому, украинскому главе государства, нужно работать вместе.

Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны сойтись вместе, потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей,
– цитируют Трампа в СМИ.

01:00, 22 февраля

В результате атаки дронов на рабочем месте погиб работник Укрзализныци

Около часа ночи в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что погиб их сотрудник.

В результате падения БпЛА на своем рабочем месте погиб наш дежурный по переезду в Бориспольском районе,
– говорится в сообщении компании.

00:13, 22 февраля

Россияне атаковали Киев и область

В результате вражеской атаки БпЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина, как написали в Киевской ОГА через 20 минут после полуночи. Погибший – дежурный по переезду в Бориспольском районе, работник Укрзализныци. Вражеский дрон убил мужчину на его рабочем месте.

Также загорелось складское помещение (ликвидация пожара продолжается), повреждены окна многоэтажки и учебного заведения рядом.