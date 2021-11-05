Офіційно про це планують оголосити вже наступного тижня, після 8 листопада. Такою інформацією, посилаючись на власні джерела, поділився кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк.

Раніше ЄС назвав 7 небезпечних країн для подорожей у листопаді: хто увійшов до переліку

Що це означає для українців

У коментарях до свого допису у твітері журналіст уточнив, що теоретично люди, які вакцинувалися препаратами, схваленими у ЄС, матимуть можливість подорожувати. Втім, це вже залежатиме від рішень окремих країн-членів ЄС. Адже за це відповідають їхні міністерства охорони здоров'я.

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