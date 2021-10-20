За словами Кулеби, виключення України з цього переліку не означатиме повного закриття кордонів з Європейським Союзом. Це лише рекомендація для країн-членів ЄС, які уже на національному прийматимуть рішення.

Зверніть увагу ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через сплеск коронавірусу, – ЗМІ

Динаміка захворюваності негативна

Останнім часом в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізації хворих. Причиною цього є зокрема низькі показники вакцинації. Через це Дмитро Кулеба звернувся до українців. Він закликав вакцинуватися, щоб уберегти себе та своїх близьких від хвороби.

Я прошу вас вакцинуватися, якщо ви ще цього не зробили. Закликайте своїх рідних та близьких. Це не лише дозволить не наражати ваше здоров'я на небезпеку. Ми, дипломати, матимемо змогу ефективніше захищати інтереси України, коли йдеться про можливості подорожей світом для українських громадян,

– заявив Кулеба.

Негативну динаміку спостерігають і в інших країнах Європи. доказом цього є попередні виключення деяких країн зі списку. Однак зараз уся ситуація, за словами глави МЗС, у руках тих, хто ще не вакцинувався.

Безвіз не скасують

Кулеба наголосив, що виключення з "зеленого списку" ЄС не означає скасування безвізового режиму. Таке рішення тільки обмежуватиме подорожі країнами ЄС. Однак це не означатиме тотального закриття кордонів. про це заявив Кулеба, опираючись на досвід тих країн, яких ЄС з переліку. Усі 28 країн-членів Європейського Союзу розглядатимуть питання в'їзду українців індивідуально на національному рівні.

Ймовірність виключення України з "зеленого списку" вкрай висока. Це може статися навіть під час наступного перегляду переліку.

Є ймовірність, що Рада ЄС ухвалить рішення про виключення України з переліку країн зеленої зони,

– заявив міністр.

Зверніть увагу! "Зелений список" – це перелік країн світу, громадяни яких можуть безпечно подорожувати територією Європейського Союзу. Його оновлюють кожні 2 тижні з урахуванням епідемічної ситуації в тих чи інших країнах. Станом на 8 жовтня, у переліку є 16 держав, серед яких і Україна.