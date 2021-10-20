По словам Кулебы, исключение Украины из этого списка не будет означать полного закрытия границ с Европейским Союзом. Это лишь рекомендация для стран-членов ЕС, которые уже на национальном уровне будут принимать решения.

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Динамика заболеваемости отрицательная

В последнее время в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализации больных. Причиной этого являются в частности низкие показатели вакцинации. Поэтому Дмитрий Кулеба обратился к украинцам. Он призвал вакцинироваться, чтобы уберечь себя и своих близких от болезни.

Я прошу вас вакцинироваться, если вы еще этого не сделали. Призывайте своих родных и близких. Это не только позволит не подвергать ваше здоровье опасности. Мы, дипломаты, будем иметь возможность эффективнее защищать интересы Украины, когда речь идет о возможностях путешествий по миру для украинских граждан,

– заявил Кулеба.

Отрицательную динамику наблюдают и в других странах Европы. Доказательством этого являются предыдущие исключения некоторых стран из списка. Однако сейчас вся ситуация, по словам главы МИД, в руках тех, кто еще не вакцинировался.

Безвиз не отменят

Кулеба подчеркнул, что исключение из "зеленого списка" ЕС не означает отмену безвизового режима. Такое решение будет только ограничивать путешествия по странам ЕС. Однако это не будет означать тотального закрытия границ. Все 28 стран-членов Европейского Союза будут рассматривать вопрос въезда украинцев индивидуально на национальном уровне.

Вероятность исключения Украины из "зеленого списка" крайне высока. Это может произойти даже при следующем пересмотре списка.

Есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из списка стран зеленой зоны,

– заявил министр.

Обратите внимание! "Зеленый список" – это список стран мира, граждане которых могут безопасно путешествовать по территории Европейского Союза. Его обновляют каждые 2 недели с учетом эпидемической ситуации в тех или иных странах. По состоянию на 8 октября, в списке 16 государств, среди которых и Украина.