Корреспондент Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС удалит Украину из списка безопасных третьих стран. Туда ее добавили в июле 2021 года.
Заметьте Никаких масок на региональных рейсах: скандинавские авиалинии отменили одно из COVID-требований
Украина позже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендован въезд в ЕС,
– подчеркнул Йозвяк.
Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.
COVID-19 в Украине: главное
- За время пандемии коронавируса в Украине обнаружили 2 644 694 случая инфицирования.
- Осенью 2021 года ситуация с коронавирусом в Украине существенно осложнилась.
- В частности, за сутки 17 октября в Украине обнаружили 9 524 зараженных. К сожалению, ушли из жизни 177 украинцев.
- Вакцинироваться успели 7 956 095 людей.
- По данным Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, показатели заболеваемости, госпитализации и смертности, которые есть сейчас, в дальнейшем будут только увеличиваться.
- В сообщении говорится, что "спад будет примерно аналогичен по продолжительности как в 2020 году, он продолжится где-то до начала января, и снова будет новая волна".