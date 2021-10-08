Відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. Цього тижня жодної країни не виключили зі списку країн, громадяни якої можуть без додаткових обмежень подорожувати територією ЄС.

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У списку поповнення

У Європейському Союзі вирішили розширити перелік країн, туристам з яких фактично дозволили подорожувати без особливих перешкод. До переліку додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

Попри те статистика захворюваності на коронавірус в Україні уже не відповідають необхідним критеріям "зеленого списку" ЄС. Однак переглядатимуть це список лише щонайменше через 2 тижні. Тому українці можуть ще щонайменше до наступного засідання Ради ЄС подорожувати без додаткових обмежень.

Станом на 8 жовтня список виглядає наступним чином:

Австралія;

Бахрейн;

Йорданія;

Канада;

Катар;

Китай;

Кувейт;

Нова Зеландія;

ОАЕ;

Південна Корея;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Сінгапур;

Україна;

Уругвай.

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