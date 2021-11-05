Официально об этом планируют объявить уже на следующей неделе, после 8 ноября. Такой информацией, ссылаясь на собственные источники, поделился корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

Ранее ЕС назвал 7 опасных стран для путешествий в ноябре: кто вошел в список

О вероятности исключения Украины из "зеленого списка ЕС" журналист сообщал еще 18 октября. Все – из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19. Впрочем, тогда этого так и не произошло. Тогда же об этом говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Важно! В МИД ранее объяснили, что исключение страны из "зеленого списка" ЕС не означает отмену безвизового режима и не предусматривает тотальное закрытие границ.

Реакция МИД на решение ЕС

5 ноября после того, как Йозвяк сообщил о решении послов Евросоюза, его прокомментировали в украинском МИД. Кулеба подчеркнул, что это – лишь рекомендация для стран-членов ЕС. "Мы активно работаем с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", – заверил чиновник.

Что это значит для украинцев

В комментариях к своему сообщению в твиттере журналист уточнил, что теоретически люди, которые вакцинировались препаратами, одобренными в ЕС, будут иметь возможность путешествовать. Впрочем, это уже будет зависеть от решений отдельных стран-членов ЕС. Так как за это отвечают их министерства здравоохранения.

"Зеленый список" ЕС: что это такое