Официально об этом планируют объявить уже на следующей неделе, после 8 ноября. Такой информацией, ссылаясь на собственные источники, поделился корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
Ранее ЕС назвал 7 опасных стран для путешествий в ноябре: кто вошел в список
О вероятности исключения Украины из "зеленого списка ЕС" журналист сообщал еще 18 октября. Все – из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19. Впрочем, тогда этого так и не произошло. Тогда же об этом говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Реакция МИД на решение ЕС
5 ноября после того, как Йозвяк сообщил о решении послов Евросоюза, его прокомментировали в украинском МИД. Кулеба подчеркнул, что это – лишь рекомендация для стран-членов ЕС. "Мы активно работаем с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", – заверил чиновник.
Что это значит для украинцев
В комментариях к своему сообщению в твиттере журналист уточнил, что теоретически люди, которые вакцинировались препаратами, одобренными в ЕС, будут иметь возможность путешествовать. Впрочем, это уже будет зависеть от решений отдельных стран-членов ЕС. Так как за это отвечают их министерства здравоохранения.
"Зеленый список" ЕС: что это такое
- В Евросоюзе внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в мире. Страны, где есть положительная динамика и отсутствуют вспышки болезни, вносят в специальный список. Его обновляют каждые 14 дней.
- ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из стран, которые попали в соответствующий перечень. Если страна выбывает из него, гражданам этих государств советуют запретить въезд.