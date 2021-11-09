Соответствующее решение по Украине послы Евросоюза приняли ранее, однако объявили о нем 9 ноября.
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Украину исключили из "зеленого списка" ЕС
Наша страна была исключена из списка стран зеленой зоны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы страна попала в зеленый список, она должна соответствовать следующим критериям:
- не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;
- не менее 300 тестов на 100 тысяч жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;
- не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.
После просмотра списка из него исключили Сингапур и Украину.
Предварительные разговоры об Украине и "зеленом списке"
На днях информацию о том, что Украина больше не находится в списке стран, путешественникам из которых рекомендуют свободный въезд, в сети сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк. Об этой вероятности он говорил и раньше.
В Министерстве иностранных дел Украины сразу же прокомментировали это заявление, подчеркнув, что это – только рекомендация для стран-членов ЕС. "Мы активно работаем с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", – заверил Дмитрий Кулеба.
Возможность украинцев путешествовать в ЕС
Теоретически люди, которые вакцинировались от коронавируса препаратами, одобренными в ЕС, будут иметь возможность и дальше путешествовать по Европе. Однако все зависит от решений отдельных членов ЕС. Ведь за это отвечают их министерства здравоохранения.