Такое решение приняли учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию в Украине. Общая статистика по заболеваемости COVID-19 в Европе также ухудшилась – с начала ноября зафиксировали на 6%, или на 1,8 миллиона случаев больше, чем за предыдущий период.

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Окончательное решение Евросовет примет с понедельника, 8 ноября. В то же время каждая европейская страна сможет самостоятельно решать, разрешать ли украинцам въезд на свою территорию.

Полностью вакцинированным туристам могут разрешить путешествия

Учитывая активные кампании по вакцинации в мире, Евросоюз предложил более лояльные условия для полностью вакцинированных туристов. Все они еще должны будут пройти тесты на коронавирус во время пересечения границ.

Справка. Упомянутые туристические ограничения в ЕС применяют только на период пандемии COVID-19. Они не означают отмены безвизового режима с Украиной.

"Зеленый список" стран, гражданам которых разрешено пересекать границу с Евросоюзом регулярно обновляют. При составлении списков руководствуются статистикой по заболеваемости коронавирусом, результаты тестирования граждан и вакцинации.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали граждан делать прививки от COVID-19 и соблюдать все карантинные меры. Это позволит улучшить ситуацию и впоследствии ослабить и отменить все ограничения.

Путешествия во время пандемии: что стоит знать