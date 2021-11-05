Такое решение приняли учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию в Украине. Общая статистика по заболеваемости COVID-19 в Европе также ухудшилась – с начала ноября зафиксировали на 6%, или на 1,8 миллиона случаев больше, чем за предыдущий период.
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Окончательное решение Евросовет примет с понедельника, 8 ноября. В то же время каждая европейская страна сможет самостоятельно решать, разрешать ли украинцам въезд на свою территорию.
Полностью вакцинированным туристам могут разрешить путешествия
Учитывая активные кампании по вакцинации в мире, Евросоюз предложил более лояльные условия для полностью вакцинированных туристов. Все они еще должны будут пройти тесты на коронавирус во время пересечения границ.
"Зеленый список" стран, гражданам которых разрешено пересекать границу с Евросоюзом регулярно обновляют. При составлении списков руководствуются статистикой по заболеваемости коронавирусом, результаты тестирования граждан и вакцинации.
В Министерстве иностранных дел Украины призвали граждан делать прививки от COVID-19 и соблюдать все карантинные меры. Это позволит улучшить ситуацию и впоследствии ослабить и отменить все ограничения.
Путешествия во время пандемии: что стоит знать
- Ознакомиться с актуальной информацией о пересечении границ можно на интерактивном сайте от МИД.
- В Евросоюзе назвали 7 опасных стран для путешествий в ноябре 2021 года.
- В Украине начнут выдавать цифровые сертификаты людям, которые переболели коронавирусом. Документ будет действовать 90 суток и разрешать работать, посещать заведения и без проблем передвигаться в "желтой" и "красной" карантинных зонах.