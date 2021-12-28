Вакцинация продолжается год

Об этом отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Внимание Почему вакцины против коронавируса – не "экспериментальные" и не "малоизученные": этапы проверки

Сегодня год назад во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы,

– заявила она в обращении.

Глава Еврокомиссии поблагодарила и медицинских работников, и работников на передовой, "которые берегли нас и наши общины в эти времена".

К слову, последние недели ряд европейских стран постепенно ужесточает карантинные ограничения из-за распространения варианта Омикрон, который уже стал доминирующим в Португалии и Ирландии.

Обратите внимание! В Украине вакцинировали против коронавируса всего более 43% населения.

Ситуация с коронавирусом в ЕС