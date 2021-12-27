Про це заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге. За його словами, необхідно розробити ефективні й безпечні противірусні препарати для лікування інфікованих коронавірусом людей.
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"Вона (пандемія – 24 канал) закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії", – сказав Ганс Клюге.
Він додав: "Пандемія закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я.
COVID-19 може стати ендемічним
Глава Європейського регіонального бюро ВООЗ сказав, що пандемія може завершитися, коли "всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії". Водночас Ганс Клюге додав, що COVID-19 може стати ендемічним як грип.
"COVID-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавіруси, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в підсумку допоможе покласти край цій пандемії", – зауважив Клюге.
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