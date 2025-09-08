В Париже 4 сентября состоялось заседание "Коалиции желающих". Однако результата встречи фактически нет, политикам ничего не удалось достичь, кроме размытых заявлений.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог из США Рамиз Юнус, отметив, что это и является их стратегией. Европейцы и американцы перебрасываются обвинениями, но не хотят делать реальных шагов.

Смотрите также Италия готова присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, но есть нюанс

Что декларирует "Коалиция желающих"?

Политолог объяснил, что деятельность "Коалиции желающих" – это медленный процесс, в котором свои интересы пытается продвигать украинская дипломатия. Однако, по его мнению, ситуация выглядит достаточно позорной – члены коалиции с удовольствием бы отказались от всех встреч и обсуждений, если бы не позиция Киева.

Это свидетельствует, что сейчас Украина – субъект внешней политики Запада. В политическом и информационном плане все признают субъектность Украины. Но этого не достаточно. Основное – это война. Поэтому путь от политических лозунгов до реальных действий и выделения финансов для оружия тернистый,

– подчеркнул он.

Между тем США и Европа, вместо того, чтобы показать единство, играют в пинг-понг – Дональд Трамп обвинил европейцев в покупке российского газа, одновременно Европа настаивает, чтобы Вашингтон ввел санкции против России. Юнус отметил, что все хотят получить выгоду от войны.

Политолог подчеркнул, что заявления, которые прозвучали на заседании "Коалиции желающих" – это лишь декларация о том, что они будут делать после окончания войны.

"А что вы делаете, чтобы она закончилась? Только говорят, какие они хорошие и что будут делать после. Говорят, что введут свои войска, которые не будут участвовать в боевых действиях. А о каких боевых действиях говорится, если война закончится?", – сказал он.

Юнус добавил, что "Коалиция желающих" говорит хорошие слова, но сама понимает, что они нереальны. Поэтому европейцы собираются на заседание, чтобы информационно делать, как они поддерживают Украину.

В Париже 4 сентября состоялось заседание "Коалиции желающих". Однако результата встречи фактически нет, политикам ничего не удалось достичь, кроме размытых заявлений.

Заявления от "Коалиции желающих" после последней встречи: