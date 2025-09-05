Такое заявление Мелони сделала во время участия в саммите "коалиции решительных" 4 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу итальянского правительства.

Что сказала Мелони о гарантиях безопасности для Украины?

Во время саммита "коалиции решительных" Мелони напомнила о предложении Италии относительно формата гарантий безопасности для Украины, которое следует статье 5 Вашингтонского договора о НАТО. Такой механизм коллективной безопасности может быть "ключевым элементом политической составляющей гарантий безопасности для Украины".

Подтвердив, что Италия не намерена отправлять солдат в Украину, Мелони заявила о готовности поддержать возможное прекращение огня с инициативами по мониторингу и обучению за пределами границ Украины,

– говорится в сообщении правительства.

Заметим, что премьер Италии также приняла участие в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Во время него стороны подтвердили "единство в стремлении к справедливому и прочному миру в Украине".

В правительстве считают, что этого можно достичь только с помощью подхода, который сочетает постоянную поддержку Украины, стремление прекращения военных действий, сохранение коллективного давления на Россию, в частности с помощью санкций, и надежные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики.

Гарантии безопасности для Украины: коротко о главном