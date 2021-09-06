Зашел через незапертую дверь, – подозреваемый в убийстве матери и дочери рассказал о преступлени

В Житомире 22-летний мужчина 4 сентября убил мать с дочкой и пытался замаскировать преступление под пожар. На следующий день правоохранителям удалось задержали молодчика – он признался в содеянном.

Об этом 6 сентября на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности начальника Нацполиции Житомирской области Артем Лисогор.

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По его словам, молодой человек рассказал, что не был знаком с погибшими, а в квартиру зашел через незапертую дверь. Преступник еще с вечера 3 сентября следил за женщиной по дороге из кафе к ее дому.

Подождал, когда она уснет и утром проник в квартиру, чтобы ее ограбить. Двери были не закрыты. Гражданка с ребенком спали. Когда женщина заметила его присутствие, он нанес ей удары кухонным ножом,

– добавил правоохранитель.

Преступнику после обеда 6 сентября будут выбирать меру пресечения. Ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Что известно о преступлении

В Житомире 4 сентября после пожара на улице Степана Бандеры, 5, обнаружили тела двух женщин. Спасатели приехали на вызов, но все выглядело, как имитация возгорания.

За несколько часов полиция сообщила о начале расследования двойного убийства – убили 36-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь. Полиция 5 сентября задержала подозреваемого в преступлении.

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