Зайшов через незачинені двері, – підозрюваний у вбивстві матері та доньки розповів про злочин

У Житомирі 22-річний чоловік 4 вересня вбив матір з донькою та намагався замаскувати злочин під пожежу. Наступного дня правоохоронці затримали молодика – він зізнався у скоєному.

Про це 6 вересня на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Нацполіції Житомирської області Артем Лисогор.

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За його словами, молодик розповів, що не був знайомий із загиблими, а в квартиру зайшов через незачинені двері. Злочинець ще з вечора 3 вересня стежив за жінкою дорогою з кафе до її дому.

Почекав, коли вона засне і зранку проник у квартиру, аби її пограбувати. Двері були не зачинені. Громадянка з дитиною спали. Коли жінка помітила його присутність, він завдав їй удари кухонним ножем, – додав правоохоронець.

Злочинцю після обіду 6 вересня обиратимуть запобіжний захід. Йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Що відомо про злочин

У Житомирі 4 вересня після пожежі на вулиці Степана Бандери, 5, виявили тіла двох жінок. Рятувальники приїхали на виклик, але все виглядало, як імітація загоряння.

За кілька годин поліція повідомила про початок розслідування вбивства 36-річної жінки та її 13-річної доньки. Поліцейські 5 вересня затримали підозрюваного у злочині.

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