Розслідують загадкову справу правоохоронці Нацполіції в Житомирській області.
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Як розповіли поліцейські, вони отримали повідомлення від рятувальників, що після ліквідації пожежі у квартирі 5-поверхівки в Житомирі виявили тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті. Згодом з'ясували, що загиблими є:
- 36-річна житомирянка,
- її 13-річна донька
Родина проживала у цьому помешканні. Під час огляду тіл обох фахівці зафіксували поранення. Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти.
Правоохоронці вже внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 про умисне вбивство. Поліція встановлює особи підозрюваних, слідчо-розшукові заходи тривають.
Будинок, де сталася пожежа / Фото Нацполіції
На місці працює поліція / Фото Нацполіції