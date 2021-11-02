"Защищал себя, мать, жилье": полиция закрыла производство против ветерана Пекельного

Нацполиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана войны на Донбассе Андрея Пекельного. Мужчина весной 2021 года смертельно ранил своего нападавшего.

Как пояснил адвокат Глеб Федур, следствие расценило действия Пекельного как необходимую самооборону.

Важно Шестеро на одного: что известно о нападении на ветерана Андрея Пекельного в Тернопольской области

С этим выводом согласился и прокурор офиса генпрокурора.

Андрей Пекельный преступления не совершал, он защищал себя, свою мать и свое жилище. И сделал он это исключительно законным способом, который предусмотрен Конституцией Украины,

– подчеркнул адвокат.

Федур подчеркнул, что право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека.

Что известно о нападении на Андрея Пекельного

Вечером 2 мая на дискотеку в село Глещава, что на Тернопольщине, приехала компания из соседнего села Ивановцы. Между одним из этих ребят и Андреем Пекельным возник спор.

Последний пытался спрятаться дома, чтобы избежать дальнейшего конфликта, но 5 молодых людей забежали во двор, начали бить руками по окнам, сорвали дверную щеколду. В доме, кроме мужчины, была его мать, поэтому он решил выйти из дома, взяв с собой нож.

Во время драки Пекельный нанес смертельное ранение одному из нападавших. Пострадавший, отбежав на несколько сотен метров, умер от потери крови.

Пекельный был трезв и в содеянном сознался. Против него открыли дело по статье 118 об убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Кто такой Андрей Пекельный

На момент нападения ветерану российско-украинской войны было 24 года. Он родом из деревни Глещава. Живет в частном доме с мамой.

Бригада, где служил Пекельный, встала на защиту мужины. Командир подразделения, а также сослуживцы описывают его, как исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего.