Теперь полиция инкриминирует мужчине "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны". Хотя в сообщении указано: АТОшник защищался, что исключает превышение полномочий. Пекельный находится под круглосуточным домашним арестом.

Важно На Тернопольщине АТОшник, защищая себя и мать, смертельно травмировал нападающего

Как возникла драка

Инцидент произошел 2 мая ночью в селе Глещава. Начальник местного отделения полиции Андрей Купчак рассказал, что компания из 6 человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В сельском клубе Пекельный сделал ребятам замечание. Те возмутились и, вероятно, решили отомстить.

Ветеран пошел домой, однако ребята двинулись за ним. Важно, что в доме находилась мама ветерана, так он испугался за ее безопасность и вызвал полицию.

Пекельный вышел к компании с ножом. Однако, когда началась толкотня, АТОшник случайно ударил одного из нападавших. В результате тот умер от потери крови, отбежав на 300 метров.

Конфликт на Тернопольщине, смотрите видео:

Взял нож, чтобы напугать

Сам Пекельный рассказал Zaxid.net, что на дискотеке его толкнул парень именно потому, он сделал ему замечание.

Сказал, что здесь также люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет. На что он набросился на меня с кулаками. Мы потрепались, и я начал кричать, чтобы его забрали от меня, что он неадекватный, нетрезвый. Но этого никто не сделал, и тогда я начал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним,

– рассказал мужчина.

Он добавил, что молодые люди начали бить в окна, стены и даже вырвали лямку в дверях. Пекельный признался, что испугался за маму, потому что она страдает психологическими расстройствами и у нее есть инвалидность.

Поэтому мужчина вышел и показал нож, надеясь напугать нападавших. Однако нападавший снова набросился на него.

"Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, умер человек", – отметил ветеран.



Андрей Пекельный / Фото из фейсбука Андрея

Против нападавших тоже открыли дело

В Тернопольской областной прокуратуре открыли уголовное производство из-за нападения на дом ветерана. Оно касается статьи о нарушении неприкосновенности жилища, соединенного с насилием.

Однако о подозрении нападавшим еще не сообщали.

Кто такой Андрей Пекельный

Мужчине 24 года. Он родом из села Глещава. Живет в частном доме с мамой. Раньше был в АТО.

Бригада, где служил Адский, характеризует его положительно. Военные встали на защиту мужчины. Командир подразделения, а также сослуживцы описывают его, как исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего. Подчеркнули, что он был примером для своих побратимов.

Не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял в срок и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением,

– говорится в сообщении.

В бригаде надеются на честное и справедливое расследование дела.

Аваков считает подозрение ветерану преждевременным

Министр внутренних дел Арсен Аваков 6 мая заявил, что следователи Нацполиции обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

Он убежден, что объявление подозрения Пекельному преждевременное и необоснованное, ведь парень был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к его дому пришли нападавшие.

Аваков отметил, что право на самооборону и защиту своего жилья, кроме случая превышения пределов необходимой самообороны, каждому гарантировано законом.

Обратите внимание! Защита Пекельного будет просить об изменении меры пресечения. Его адвокат Андрей Федур заявил, что, изучив доступные стороне защиты материалы следствия, считают, что ветеран не совершал преступления, а его действия были в пределах необходимой обороны.

Что известно о погибшем Владимире Воробце

Парню было 23 года. В его родном селе Ивановка о нем положительно отзываются. Он окончил львовский военный лицей имени Героев Крут и поступил в Тернопольский национальный экономический университет. Был защитником местной сельской футбольной команды.

Родные убеждены, что парня подбили на нападение. Бабушка Воробца никого не винит.

"Возможно, он не хотел так сделать, может так обстоятельства сложились", – сказала женщина.

Отметим! Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Владимира Воробца похоронили в Ивановке / Фото Zahid.net