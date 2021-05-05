На Тернопольщине участник АТО, защищая себя и мать, смертельно травмировал нападавшего
В Тернопольской области на 24-летнего участника АТО напали 6 его ровесников. Защищая себя и свою мать, мужчина смертельно ранил одного из нападавших.
Источник:Нацполиция
Инцидент произошел 2 мая, примерно в полночь. По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из 6 человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки.
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Конфликт в клубе
В клубе подозреваемый сделал ребятам замечание. Слова им не понравились, поэтому они решили разобраться с местным жителем. 24-летний участник АТО, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся в доме.
Ребята пришли к участнику АТО домой
Однако 6 парней пошли дальше и ночью пришли к участнику АТО домой в село Глещава. Они вырвали дверные ручки и вышибли дверь.
На момент хулиганства в доме вместе с парнем была его мама. Мужчина испугался за ее безопасность и позвонил в полицию.
После этого он сразу вышел к компании с ножом. Однако, когда началась потасовка, участник АТО случайно ударил ножом одного из нападавших. В результате ранения тот скончался от потери крови, отбежав на 300 метров.
На Тернопольщине компания пришла к участнику АТО с дракой / Фото Нацполиции
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Мужчине уже избрали меру пресечения
Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Правоохранители объявили парню о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Сейчас идет следствие.
Участник АТО нанес одному из нападавших смертельный удар / Фото Нацполиции
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