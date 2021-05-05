В Тернопольской области на 24-летнего участника АТО напали 6 его ровесников. Защищая себя и свою мать, мужчина смертельно ранил одного из нападавших.

Инцидент произошел 2 мая, примерно в полночь. По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из 6 человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки.

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Конфликт в клубе

В клубе подозреваемый сделал ребятам замечание. Слова им не понравились, поэтому они решили разобраться с местным жителем. 24-летний участник АТО, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся в доме.

Ребята пришли к участнику АТО домой

Однако 6 парней пошли дальше и ночью пришли к участнику АТО домой в село Глещава. Они вырвали дверные ручки и вышибли дверь.

На момент хулиганства в доме вместе с парнем была его мама. Мужчина испугался за ее безопасность и позвонил в полицию.

После этого он сразу вышел к компании с ножом. Однако, когда началась потасовка, участник АТО случайно ударил ножом одного из нападавших. В результате ранения тот скончался от потери крови, отбежав на 300 метров.

На Тернопольщине компания пришла к участнику АТО с дракой / Фото Нацполиции

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Мужчине уже избрали меру пресечения

Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Правоохранители объявили парню о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сейчас идет следствие.

Важно! Полиция инкриминирует мужчине "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны". В то же время в тексте сообщения указано, что участник АТО защищался, что исключает превышение полномочий.



Участник АТО нанес одному из нападавших смертельный удар / Фото Нацполиции