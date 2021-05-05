На Тернопільщині АТОвець, захищаючи себе та матір, смертельно травмував нападника
У Тернопільській області на 24-річного учасника АТО напали 6 його ровесників. Захищаючи себе та свою матір, чоловік смертельно поранив одного із нападників.
Джерело:Нацполіція
Інцидент трапився 2 травня, приблизно опівночі. За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з 6 людей приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки.
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Конфлікт у клубі
У клубі підозрюваний зробив хлопцям зауваження. Слова їм не сподобалися, тому вони вирішили розібратися з місцевим жителем. 24-річний учасник АТО, аби уникнути бійки, втік додому та закрився в будинку.
Хлопці прийшли до АТОвця додому
Однак 6 хлопців пішли далі й вночі прийшли до АТОвця на подвір'я у село Глещава. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері.
На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була його мама. Чоловік злякався за її безпеку та зателефонував у поліцію.
Після цього він одразу вийшов до компанії із ножем. Проте, коли почалася штовханина, АТОвець випадково вдарив ножем одного з нападників. У результаті поранення той помер від втрати крові, відбігши на 300 метрів.
На Тернопільщині компанія прийшла до АТОвця з бійкою / Фото Нацполіції
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Чоловіку вже обрали запобіжний захід
Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Правоохоронці оголосили хлопцеві про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Наразі триває слідство.
АТОвець завдав одному з нападників смертельний удар / Фото Нацполіції
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