У Тернопільській області на 24-річного учасника АТО напали 6 його ровесників. Захищаючи себе та свою матір, чоловік смертельно поранив одного із нападників.

Інцидент трапився 2 травня, приблизно опівночі. За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з 6 людей приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки.

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Конфлікт у клубі

У клубі підозрюваний зробив хлопцям зауваження. Слова їм не сподобалися, тому вони вирішили розібратися з місцевим жителем. 24-річний учасник АТО, аби уникнути бійки, втік додому та закрився в будинку.

Хлопці прийшли до АТОвця додому

Однак 6 хлопців пішли далі й вночі прийшли до АТОвця на подвір'я у село Глещава. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері.

На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була його мама. Чоловік злякався за її безпеку та зателефонував у поліцію.

Після цього він одразу вийшов до компанії із ножем. Проте, коли почалася штовханина, АТОвець випадково вдарив ножем одного з нападників. У результаті поранення той помер від втрати крові, відбігши на 300 метрів.



На Тернопільщині компанія прийшла до АТОвця з бійкою / Фото Нацполіції

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Чоловіку вже обрали запобіжний захід

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Правоохоронці оголосили хлопцеві про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі триває слідство.

Важливо! Поліція інкримінує чоловіку "умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони". Водночас у тексті повідомлення зазначено, що АТОвець захищався, що виключає перевищення повноважень.



АТОвець завдав одному з нападників смертельний удар / Фото Нацполіції