На Закарпатье следователи открыли уголовное производство по факту нанесения травм 28-летнему местному жителю. Причастных к избиению участника АТО разыскали.

Полиция установила, что к нанесению телесных повреждений мужчине причастны несовершеннолетние. Инцидент произошел в городе Берегово.

К теме На Закарпатье нашли вора, который перекрестился перед ограблением церкви: он извинился

Детали инцидента на Закарпатье

30 марта примерно в 2 часа ночи к полицейским обратился 28-летний участник АТО, который заявил о том, что в одном из супермаркетов его избили неизвестные.

Потерпевший сказал, что у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, ударили его камнем.

После этого, по словам мужчины, несовершеннолетние побежали за помощью к старшим товарищам. За несколько минут те вернулись, нанеся АТОвцю телесные повреждения.

В результате оперативных мероприятий полиции, правонарушителей, которые наносили телесные повреждения, установили и разыскали, ими оказались 14-ти и 17-летние местные жители.

Сейчас следователи предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой действиям злоумышленников будет предоставлена соответствующая правовая квалификация,

– говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Закарпатья.

Кроме этого, полиция устанавливает роль в инциденте тех, кто был на месте происшествия.

На Закарпатье подростки избили АТОшника: видео

Справка. Досудебное расследование начали по статье об умышленном средней тяжести телесном повреждении, сейчас оно продолжается. Санкция – максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.