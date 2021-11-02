"Захищав себе, матір, житло": поліція закрила провадження проти ветерана Пекельного

Нацполіція України закрила кримінальне провадження проти ветерана війни на Донбасі Андрія Пекельного. Чоловік навесні 2021 року смертельно поранив свого нападника.

Як пояснив адвокат Гліб Федур, слідство розцінило дії Пекельного як необхідну самооборону.

Важливо Шестеро на одного: що відомо про напад на ветерана Андрія Пекельного у Тернопільській області

З цим висновком погодився і прокурор Офісу генпрокурора.

Андрій Пекельний злочину не вчиняв, він захищав себе, свою матір і своє житло. І зробив він це виключно у законний спосіб, який передбачений Конституцією України,

– наголосив адвокат.

Федур наголосив, що право на захист від протиправних посягань є природнім правом людини.

Що відомо про напад на Андрія Пекельного

Ввечері 2 травня на дискотеку до села Глещава, що на Тернопільщині, приїхала компанія із сусіднього села Іванівці. Між одним з цих хлопців та Андрієм Пекельним виникла суперечка.

Останній намагався сховатися вдома, щоб уникнути подальшого конфлікту, але 5 молодиків забігли на подвір'я, почали бити руками по вікнах, зірвали дверну клямку. У будинку, крім чоловіка, була його мати, тому він вирішив вийти з будинку, взявши з собою ножа.

Під час бійки Пекельний завдав смертельне поранення одному з нападників. Постраждалий, відбігши на кількасот метрів, помер від втрати крові.

Пекельний був тверезим і у скоєному зізнався. Проти нього відкрили справу за статтею 118 про вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Хто такий Андрій Пекельний

На момент нападу ветерану російсько-української війни було 24 роки. Він родом із села Глещава. Живе у приватному будинку з мамою.

Бригада, де служив Пекельний, стала на захист чоловіка. Командир підрозділу, а також співслужбовці описують його, як виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця.