Как защитить ребенка от педофилов: полезные советы для родителей

70% преступлений, связанных с педофилией, совершаются близкими знакомыми ребенка. Чтобы обезопасить его и заранее распознать тревожные звоночки, следует следовать определенным советам экспертов.

К чему нельзя принуждать ребенка, как и о чем необходимо с ним говорить – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказала сексолог и секс-просветитель Мария Губерник.

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Как и о чем говорить с детьми

По словам специалиста, в Украине дети буквально не знают, что такое секс. Став жертвой, многие даже не понимают, что именно случилось. Это связано с тем, что родители не общаются с детьми о сексе, изнасиловании, культуре согласия, педофилии. Поэтому следует не только говорить о сексе, но и называть гениталии правильным образом.

Отдельный кластер секс-образования называется "детская сексуальная безопасность". Он направлен на то, чтобы обезопасить детей от педофилов и чего-нибудь подобного. Сюда же входит и детская сексуальная безопасность от других детей,

– уточнила Губерник.

Дети нуждаются в правильных разговорах и поддержке / Фото Pixabay

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Секс-просветительница объяснила, что в этот кластер входит обсуждение следующих моментов:

Первое – это круг доверия ребенка . Больше мы все должны доверять себе – это первый круг доверия. Второй круг доверия – это семья, например, родители, брат, сестра, бабушка. Но опять же, когда мы это проговариваем, например, если бабушка имеет проблемы с алкоголем, она будет дальше в кругу доверия. Далее идут самые близкие друзья семьи, возможно, соседи, если с ними хорошие отношения. Четвертый круг доверия – это социальные рабочие, например, учителя, врачи и т.д.

. Больше мы все должны доверять себе – это первый круг доверия. Второй круг доверия – это семья, например, родители, брат, сестра, бабушка. Но опять же, когда мы это проговариваем, например, если бабушка имеет проблемы с алкоголем, она будет дальше в кругу доверия. Далее идут самые близкие друзья семьи, возможно, соседи, если с ними хорошие отношения. Четвертый круг доверия – это социальные рабочие, например, учителя, врачи и т.д. Второй момент – это говорить, какие бывают прикосновения. Прикосновения могут быть приятными или неприятными, безопасными или нет, прикосновения к себе, к другим, бывают прикосновения для помощи – например, подать руку упавшему. Например, объятия – это приятное прикосновение, но не все их любят.

Третий момент – секреты. Дети очень любят секреты, поэтому нужно донести, что секрет не должен тебя огорчать, от которого тебе больно и страшно. Поэтому проговариваем, если какой-нибудь дядя что-то с тобой хотел сделать, но дал тебе конфету и попросил никому не рассказывать – то об этом нужно рассказать.

: если ребенок не любит обниматься или целоваться, это нормально. Не нужно заставлять ребенка обнимать и целовать родственников, если он сам не хочет этого делать. Так что мы показываем, что неважно, что хочет ребенок, а если взрослый что-то хочет от тебя, то просто нужно замереть и ждать. Это то, как мы выращиваем группу детей, которые могут стать жертвами в будущем.

Ко мне часто обращаются родители или учителя, и у них такая позиция, что как так, что мое умное и классное дитя об этом не знало. Но если вы об этом не рассказали ребенку, откуда он должен это узнать? Дети с этим не рождаются. Поэтому все вещи, которые мы не проговорили с ребенком в школе или дома, он скорее всего не знает, или знает не очень правильным образом,

– подчеркнула Губерник.

Чаще педофилы – это люди, которых ребенок знает и которым доверяет / Фото Unsplash

В проекте Совета Европы "Борьба с насилием в отношении детей в Украине" подробно рассказывается, о том как можно понять, что ребенок испытывает сексуальное насилие.

Пострадавшие от насилия склонны молчать об этом по разным причинам. Поэтому для своевременной и эффективной помощи важно уметь замечать некоторые признаки. Среди них могут быть следующие:

ребенок стал молчаливым, отвечает односложно на любые вопросы;

прекратил общаться с друзьями;

наблюдаются резкие смены настроения, аутоагрессивное поведение, часто заплаканный;

есть синяки, царапины;

может недоедать, недосыпать, выглядеть неряшливо.

В комплексе или отдельно эти признаки должны насторожить взрослых.

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