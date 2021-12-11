Как защитить ребенка от педофилов: полезные советы для родителей
Источник:24 канал
70% преступлений, связанных с педофилией, совершаются близкими знакомыми ребенка. Чтобы обезопасить его и заранее распознать тревожные звоночки, следует следовать определенным советам экспертов.
К чему нельзя принуждать ребенка, как и о чем необходимо с ним говорить – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказала сексолог и секс-просветитель Мария Губерник.
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Как и о чем говорить с детьми
По словам специалиста, в Украине дети буквально не знают, что такое секс. Став жертвой, многие даже не понимают, что именно случилось. Это связано с тем, что родители не общаются с детьми о сексе, изнасиловании, культуре согласия, педофилии. Поэтому следует не только говорить о сексе, но и называть гениталии правильным образом.
Отдельный кластер секс-образования называется "детская сексуальная безопасность". Он направлен на то, чтобы обезопасить детей от педофилов и чего-нибудь подобного. Сюда же входит и детская сексуальная безопасность от других детей,
– уточнила Губерник.
Дети нуждаются в правильных разговорах и поддержке / Фото Pixabay
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Секс-просветительница объяснила, что в этот кластер входит обсуждение следующих моментов:
- Первое – это круг доверия ребенка. Больше мы все должны доверять себе – это первый круг доверия. Второй круг доверия – это семья, например, родители, брат, сестра, бабушка. Но опять же, когда мы это проговариваем, например, если бабушка имеет проблемы с алкоголем, она будет дальше в кругу доверия. Далее идут самые близкие друзья семьи, возможно, соседи, если с ними хорошие отношения. Четвертый круг доверия – это социальные рабочие, например, учителя, врачи и т.д.
- Второй момент – это говорить, какие бывают прикосновения. Прикосновения могут быть приятными или неприятными, безопасными или нет, прикосновения к себе, к другим, бывают прикосновения для помощи – например, подать руку упавшему. Например, объятия – это приятное прикосновение, но не все их любят.
- Третий момент – секреты. Дети очень любят секреты, поэтому нужно донести, что секрет не должен тебя огорчать, от которого тебе больно и страшно. Поэтому проговариваем, если какой-нибудь дядя что-то с тобой хотел сделать, но дал тебе конфету и попросил никому не рассказывать – то об этом нужно рассказать.
Ко мне часто обращаются родители или учителя, и у них такая позиция, что как так, что мое умное и классное дитя об этом не знало. Но если вы об этом не рассказали ребенку, откуда он должен это узнать? Дети с этим не рождаются. Поэтому все вещи, которые мы не проговорили с ребенком в школе или дома, он скорее всего не знает, или знает не очень правильным образом,
– подчеркнула Губерник.
Чаще педофилы – это люди, которых ребенок знает и которым доверяет / Фото Unsplash
В проекте Совета Европы "Борьба с насилием в отношении детей в Украине" подробно рассказывается, о том как можно понять, что ребенок испытывает сексуальное насилие.
Пострадавшие от насилия склонны молчать об этом по разным причинам. Поэтому для своевременной и эффективной помощи важно уметь замечать некоторые признаки. Среди них могут быть следующие:
- ребенок стал молчаливым, отвечает односложно на любые вопросы;
- прекратил общаться с друзьями;
- наблюдаются резкие смены настроения, аутоагрессивное поведение, часто заплаканный;
- есть синяки, царапины;
- может недоедать, недосыпать, выглядеть неряшливо.
В комплексе или отдельно эти признаки должны насторожить взрослых.
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