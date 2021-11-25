По словам обвинителей, служители Фемиды приговорили 39-летнего преступника к строжайшему наказанию, которое только предусматривает статья Уголовного кодекса. Педофил проведет за решеткой 15 лет.

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Кроме того, мужчину внесут в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.

Изнасиловал, когда пришел в гости к знакомой

Как доказали следователи, преступление произошло в августе 2018 года. Житель одного из сел Белоцерковского района пришел домой к своей знакомой.

Женщины дома не было, однако ее дети пустили мужчину.

Злоумышленник воспользовался отсутствием взрослых и набросился на 8-летнюю девочку и отнес ее на огород.

Насиловал потерпевшую мужчина на глазах ее маленького брата.

Вскоре после совершения преступления полицейские задержали изверга. Впрочем, свою вину мужчина не признавал ни при расследовании, ни при рассмотрении дела по существу.

Собранных следователями доказательств хватило, чтобы прокурор смог доказать причастность подозреваемого к совершению преступления.