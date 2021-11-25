Инцидент произошел в полдень 23 ноября. Правоохранители заметили, что в салоне легковушки находится ребенок, который точно не находился в автомобильном кресле.

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Инспекторы решили пообщаться с водителем и выписать ему протокол о нарушении.

От освидетельствования на состояние опьянения отказался

Во время разговора с водителем Ваза полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения – расширенные зрачки, дрожание пальцев рук и чрезвычайно бледное лицо.

Правоохранители предложили мужчине пройти освидетельствование, однако тот отказался. Согласно Правилам дорожного движения, отказ приравнивается к пребыванию в состоянии опьянения.

Полицейские составили в отношении автовладельца два протокола – о нетрезвом управлении и о вождении без прав. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит 20400 гривен штрафа.

Самого же нарушителя от управления транспортным средством отстранили.