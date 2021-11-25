Інцидент стався опівдні 23 листопада. Правоохоронці помітили, що у салоні легковика перебуває дитина, яка точно не перебувала в автомобільному кріслі.

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Інспектори вирішили поспілкуватися з водієм та виписати йому протокол про порушення.

Від огляду на стан сп'яніння відмовився

Під час розмови з керманичем ВАЗу поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння – розширені зіниці, тремтіння пальців рук та надзвичайно бліде обличчя.

Правоохоронці запропонували чоловіку пройти освідування, однак той відмовився. Згідно з правилами дорожнього руху, відмова прирівнюється до перебування у стані сп'яніння.

Поліцейські склали щодо автовласника два протоколи – про нетверезе керування та про водіння без людиною, яка не має прав. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує 20400 гривень штрафу.

Самого ж порушника від керування транспортним засобом відсторонили.