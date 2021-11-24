Згідно з матеріалами справи, рівень алкоголю в крові Шиманського перевищував норму в 10 разів. Вінницький суд вирішив, що винуватець смертельної автопригоди перебуватиме під арештом 2 місяці.

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Подробиці моторошної ДТП у Вінниці

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 листопада ввечері на перехресті вулиці Данила Нечая та провулку Сірка у Вінниці. Жінка з велосипедом переходила дорогу на пішохідному переході.

На "зебрі" її збив нетверезий водій автомобіля Mercedes. Удар був такої сили, що велосипед зім'яло, а з перехожої злетіло взуття.



Удар був такої сили, що з потерпілої злетіло взуття / Фото ГУ НП у Вінницькій області

Потерпілу зі закритою черепно-мозковою травмою і переломами ніг госпіталізували. Жінка пробула без тями в реанімації кілька днів і згодом померла.

За цей час правоохоронці шукали знайомих і родичів постраждалої. Згодом її вдалося ідентифікувати – загиблою виявилася Ірина Герсак. У неї залишився важко хворий чоловік, який навіть не зміг прийти на судове засідання.

Позиція активіста

Винуватець ДТП, Роман Шиманський на місці події відмовився пройти експрес-тест на алкоголь. Пізніше експертиза довела, що у нього в крові було суттєве перевищення норми алкоголю.

Цю ситуацію 30-річний активіст пояснив тим, що після автопригоди випив заспокійливий препарат. Уже на суді він визнав свою провину та просив не брати його під варту, оскільки має цукровий діабет та нібито хоче поховати жертву аварії.



Винуватець ДТП просив не брати його під варту / Фото ГУ НП у Вінницькій області

Однак суд задовольнив клопотання прокурора. Наразі невідомо, чи подаватиме Шиманський апеляцію. За вчинене йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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Довідка. ГО "Дорожній контроль" існує з 2011 року та відома насамперед боротьбою з порушеннями з боку правоохоронців й судовими позовами. Представники організації зазначили, що нібито виключили Шиманського зі своїх лав та пообіцяли покрити витрати на похорон загиблої у аварії.

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