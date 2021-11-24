На місці події працювали медики швидкої та слідчі, а також патрульні поліцейські. За даними правоохоронців, власник "корейця" перебував у нетверезому стані.

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Порушник правил дорожнього руху погодився пройти освідування на драгері. Прилад показав 1,78 проміле алкоголю у крові чоловіка.

Трьох потерпілих відвезли до швидкої



Аварію спричинив п'яний киянин / Фото патрульної поліції Києва

Патрульні кажуть, що власник Hyundai не впорався з керуванням та влетів у Honda, Kia та Ford.

Внаслідок зіткнення троє людей отримали серйозні травми. Їх госпіталізували до лікарні медики швидкої.

Щодо порушника склали протокол про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.



Удар був досить потужним / Фото патрульної поліції Києва

Якщо суд визнає провину зловмисника, йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.



Ford дісталося більше за інших / Фото патрульної поліції Києва

Крім того, за фактом аварії з потерпілими слідчі відкрили відповідне кримінальне провадження. Остаточно з його кваліфікацією правоохоронці мають розібратися після висновку медиків щодо важкості травм потерпілих.