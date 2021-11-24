На месте происшествия работали медики скорой и следователи, а также патрульные полицейские. По данным правоохранителей, владелец "корейца" находился в нетрезвом состоянии.
Смотрите также В Днепре авто сбило 14-летнюю девочку: ребенка забрала скорая
Нарушитель правил дорожного движения согласился пройти освидетельствование на драгере. Прибор показал 1,78 промилле алкоголя в крови мужчины.
Троих пострадавших отвезли в скорую
Аварию вызвал пьяный киевлянин / Фото патрульной полиции Киева
- Патрульные говорят, что владелец Hyundai не справился с управлением и влетел в Honda, Kia и Ford.
- В результате столкновения три человека получили серьезные травмы. Их госпитализировали медики скорой.
- В отношении нарушителя составили протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Удар был достаточно мощным / Фото патрульной полиции Киева
Если суд признает вину злоумышленника, ему грозит 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.
Ford досталось больше других / Фото патрульной полиции Киева
Кроме того, по факту аварии с потерпевшими следователи открыли соответствующее уголовное производство. Окончательно с его квалификацией правоохранители должны разобраться после заключения медиков о тяжести травм пострадавших.