Це трапилося приблизно о пів на першу годину дня. Згодом постраждалу забрала швидка, однак наразі невідомо, яких саме травм вона зазнала.

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Тілом пробило скло

Правоохоронці розповіли журналістам, що автомобіль Ford повернув на цю вулицю зі Слобожанського проспекту. Водій, ймовірно, просто не помітив дитину.

Місце, де сталась аварія: дивіться відео

Це зумовлено тим, що дівчинка несподівано вибігла на дорогу. У момент прибуття швидкої вона була притомною. Проте очевидці розповіли, що їй було важко рухатися.

На фото з місця видно, що в автомобіля від удару крісло лобове скло. Це свідчить про те, що юна пішохідка вдарилася об нього зі сторони водія. Туди прибули поліцейські, що почали встановлювати обставини ДТП.

Автомобіль, який збив дівчинку / Фото "Інформатор"

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Такий же випадок трапився в Білгород-Дністровську на Одещині ввечері 18 листопада. Там автомобіль BMW збив 12-річну дівчинку.

Вона намагалася перебігти дорогу в темну пору доби. Як наслідок, дитина потрапила до лікарні з численними травмами.

У Харкові авто збило школяра на переході: жорсткі відео моменту аварії