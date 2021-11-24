Согласно материалам дела, уровень алкоголя в крови Шиманского превышал норму в 10 раз. Винницкий суд решил, что виновник смертельного дтп будет находиться под арестом 2 месяца.

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Подробности жуткого ДТП в Виннице

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября вечером на перекрестке улицы Данила Нечая и переулка Сирко в Виннице. Женщина с велосипедом переходила дорогу на пешеходном переходе.

На "зебре" ее сбил нетрезвый водитель автомобиля Mercedes. Удар был такой силы, что велосипед смяло, а с прохожей слетела обувь.



Удар был такой силы, что с потерпевшей слетела обувь / Фото ГУ НП в Винницкой области

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног госпитализировали. Женщина пробыла без сознания в реанимации несколько дней и потом умерла.

За это время правоохранители искали знакомых и родственников пострадавшей. Впоследствии ее удалось идентифицировать – погибшей оказалась Ирина Герсак. У нее остался тяжело больной муж, который даже не смог прийти на судебное заседание.

Позиция активиста

Виновник ДТП, Роман Шиманский на месте происшествия отказался пройти экспресс-тест на алкоголь. Позже экспертиза доказала, что у него в крови было существенное превышение нормы алкоголя.

Эту ситуацию 30-летний активист объяснил тем, что после аварии выпил успокоительный препарат. Уже на суде он признал свою вину и просил не брать его под стражу, поскольку сахарный диабет и якобы хочет похоронить жертву аварии.

Виновник ДТП просил не брать его под стражу / Фото ГУ НП в Винницкой области

Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора. Пока неизвестно, будет ли подавать Шиманский апелляцию. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения.

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Справка. ОО "Дорожный контроль" существует с 2011 года и известна прежде всего борьбой с нарушениями со стороны правоохранителей и судебными исками. Представители организации отметили, что якобы исключили Шиманского из своих рядов и пообещали покрыть расходы на похороны погибшей в аварии.

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