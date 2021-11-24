Автомобили столкнулись неподалеку от местного "Гидропарка". Согласно данным видеорегистратора очевидца, тогда было примерно 9 часов вечера 23 ноября.

Заметьте В горах на Львовщине трагически погиб мотоциклист: фото с места происшествия



Место столкновения автомобилей / Фото телеграма ХС

Почему это случилось

Свидетели инцидента рассказали, что внедорожник Ford не пропустил Mazda и влетел в переднюю часть легковушки. Также в аварии зацепило третий внедорожник.



Автомобили, которые там столкнулись / Фото телеграма ХС

В момент столкновения в легковом автомобиле была семья. Однако пострадал 14-летний парень. Сейчас пока неизвестно, какие именно травмы у него диагностировали. Водитель "пикапа" отказался выходить из своего авто.

Момент столкновения автомобилей: смотрите видео

Другое ДТП в этот день

23 ноября произошла жесткая авария на проспекте Науки в Киеве. Там напротив заправки WOG столкнулись легковушки Renault Megane и Daewoo Nexia.

Впоследствии стало известно, что аварийную ситуацию создал нетрезвый водитель Renault. Однако пока правоохранители это официально не подтверждали.