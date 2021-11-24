Автомобілі зіткнулися неподалік від місцевого "Гідропарку". За даними правоохоронців, тоді була приблизно 8 година вечора 23 листопада.

Зауважте У горах на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст: фото з місця події



Місце зіткнення автомобілів / Фото телеграму ХС

Чому це трапилося

Свідки інциденту розповіли, що позашляховик Ford не пропустив Mazda і влетів у передню частину легковика. Також в аварії зачепило третій позашляховик.



Автомобілі, які там зіткнулися / Фото телеграму ХС

У момент зіткнення в легковому автомобілі була сім'я. Проте постраждав лише 17-річний хлопець. Однак наразі невідомо, які саме травми в нього діагностували. Водій "пікапа" відмовився виходити зі свого авто.

Момент зіткнення автомобілів: дивіться відео 18+

Що сказали правоохоронці

У поліції уточнили, що автомобілі зіткнулися приблизно о 20:10. Ford Ranger керував 55-річний чоловік, а Mazda 37-річний чоловік. Внаслідок ДТП постраждав 17-річний пасажир Mazda. Однак після огляду медики його одразу відпустили додому.

Інша ДТП у цей день

23 листопада сталася жорстка аварія на проспекті Науки в Києві. Там навпроти заправки WOG зіткнулися легковики Renault Megane і Daewoo Nexia.

Згодом стало відомо, що аварійну ситуацію створив нетверезий кермувальник Renault. Однак поки правоохоронці це офіційно не підтверджували.