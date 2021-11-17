По информации прокуратуры Винницкой области, работники местной исполнительной службы составили протокол в отношении мужчины, который не платил алименты. Проблема заключалась в том, что "нарушитель" уже умер.

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Наказание для покойника

Оформленный протокол на покойника направили в суд. Винницкий городской суд обработал материалы и решил привлечь фигуранта к административной ответственности.

За неуплату алиментов умершему мужчине назначили наказание – 120 часов общественно полезных работ.

Неправомерное решение суда обжаловала прокуратура. Винницкий апелляционный суд соответствующее постановление отменил и закрыл производство.

Справка. В Украине почти 700 тысяч детей проживают в неполных семьях. По закону отец или мать, которые их покинули, должны выплачивать алименты. Размер выплат зависит от установленного прожиточного минимума. С 1 декабря 2021 года он вырастет до 2 393 гривен, поэтому на каждого ребенка до 6 лет нужно будет выплачивать минимум 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 1 309 гривен.

Не первая фальсификация

В прокуратуре отметили, что в течение 2021 года уже не впервые выявляют подобные нарушения со стороны органов исполнительной службы. Ранее они составили протокол за неуплату алиментов на невменяемого человека, который находился на лечении в психиатрическом учреждении.

В предыдущий раз Винницкий городской суд также вынес приговор и назначил административную ответственность. Однако и тогда решение удалось отменить и закрыть производство по делу.

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