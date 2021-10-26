В суде написали, что они постоянно защищают верховенство права, демократию и права человека. Об этом написали на фейсбуке суда.

К теме Я за жесткую президентскую республику, – Данилов

Верховный суд опубликовал мем об СНБО

Верховный Суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина,

– заявили в суде.

В пресс-центре суда в комментарии изданию Liga.net рассказали, что это был ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, назвавшему судебную власть "корпорацией". Это произошло во время интервью.



Верховный суд ответил на заявление Данилова / Фото из фейсбука Верховного суда

Кратко о заявлении Алексея Данилова